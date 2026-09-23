Milei reafirmó el reclamo por Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas

El presidente Javier Milei, en su exposición durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificó el reclamo por Malvinas y solicitó que haya consecuencias contra las empresas que operan en las Islas.

Asimsimo, manifestó que para el Gobierno Nacional el tema “es una causa nacional” y sostuvo la defensa territorial de la soberanía: "Es una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar".

"Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros, decidió mirar para otro lado, respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes", expresó el Presidente en el inicio de su discurso.

Posteriormente, denunció el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que Argentina considera "ilegales e ilegítimas" y reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía.

Por otra parte, Milei rememoró que hace 50 años la misma Asamblea aprobó la resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca abierta: "La situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan", señaló.

En esa misma línea, criticó la falta de efecto práctico de las resoluciones, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, "pierde su autoridad": "Los gobiernos argentinos anteriores optaron por una defensa discursiva, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva", subrayó.

En ese sentido, mencionó el uso de herramientas legales, sanciones a empresas y proveedores vinculados a la explotación no autorizada de recursos y el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía.

Cerca del final, reiteró que el principio de libre determinación "no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa".

"Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía", concluyó.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas