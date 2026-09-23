Femicidio de Agostina Vega: sacaron muebles de la casa de Barrelier

Familiares de Marianela Palmero, la pareja de Claudio Barrelier, ambos detenidos por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, sacaron muebles de la casa donde se habría cometido el crimen y hay enojo por parte de la querella.

En las últimas horas, se registraron movimientos importantes en la casa donde vivía Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, por lo que los medios de comunicación registraron la quita de muebles del lugar.

La medida fue autorizada por el fiscal Raúl Garzón debido a que, con el cierre de la investigación y la elevación a juicio, la vivienda quedó a cargo de familiares de Palmero, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Este martes la cuadra estuvo invadida de muebles, pertenencias y distintos objetos que fueron quitados del interior del domicilio y cuyo paradero es desconocido, con el objetivo de comenzar las tareas de limpieza.

“Es una lástima porque es evidencia pura, pero no podemos hacer nada porque es una orden de la Justicia”, manifestaron a este medio.

Para la fiscalía en dicha vivienda se produjo parte de la secuencia vinculada con el crimen de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado una semana después de haberse cometido el femicidio.

Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz serán juzgados por encubrimiento agravado.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas