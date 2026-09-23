Viaje de egresados: estudiantes originarios piden ayuda para cumplir su sueño

En el norte profundo, donde ir a clases implica recorrer grandes distancias y atravesar dificultades que no todos conocen, terminar el quinto año del secundario se transforma en una verdadera conquista. Para un grupo de jóvenes de comunidades originarias de Santa Victoria Este, Aguaray y Pichanal, ese logro está cada vez más cerca y ahora tienen el sueño de realizar su viaje de egresados.

Los estudiantes ya recibieron una invitación para viajar a San Rafael, Mendoza, una experiencia que les permitiría conocer otros lugares, compartir junto a sus compañeros y celebrar el cierre de una etapa que demandó mucho esfuerzo. Sin embargo, todavía necesitan reunir el dinero necesario para hacerlo posible.

En muchos colegios, el viaje de egresados forma parte de una tradición esperada por los estudiantes. Pero en distintas comunidades del norte provincial, alcanzar ese objetivo requiere superar obstáculos adicionales. “Los jóvenes muchas veces tienen que sortear otras dificultades para poder hacerlo”, explicó el padre Martín Caserta, quien acompaña desde hace años a comunidades de la zona.

Para estos chicos, la gira representa un reconocimiento al camino recorrido, a las horas de estudio, a la constancia y al esfuerzo de sus familias. “Queremos reconocer su camino con una invitación especial; un viaje a San Rafael, Mendoza, que les permita abrir nuevos horizontes y vivir una experiencia inolvidable”, expresó el sacerdote franciscano.

Mientras esperan cumplir este sueño, los jóvenes ya comenzaron a realizar distintas actividades para recaudar fondos, como la elaboración y venta de dulces. Con iniciativas propias buscan acercarse al objetivo, aunque todavía la suma necesaria está lejos de alcanzarse. Por eso lanzaron un pedido de colaboración a los salteños para que más personas puedan ser parte de esta historia. “Con un aporte, grande o pequeño, la gente puede sumarse a celebrar junto a ellos el valor de la educación y el esfuerzo”, señalaron desde la organización que acompaña la iniciativa.

Quienes deseen colaborar pueden realizar un aporte a la siguiente cuenta:

ORDEN DE FRAILES M V SAN FRANC

CUIT: 30669128807

Banco: Macro

Cuenta: 410309557979456

CBU: 2850103740095579794568

Alias: cmfsantateresita

Referencia: viaje egresados

Trabajo social y espiritual

El padre Martín Caserta lleva más de 25 años como sacerdote franciscano y gran parte de ese tiempo estuvo dedicado al trabajo social, espiritual e intercultural en el norte de Salta. Durante más de una década desarrolló tareas en comunidades de Santa Victoria Este y Pichanal, acompañando a pueblos originarios y participando en proyectos vinculados a la educación, la contención y la asistencia social.

Entre sus acciones se encuentran el acompañamiento a redes de centros de primera infancia y comedores comunitarios como Tekove Katu, además de campañas solidarias orientadas a brindar apoyo a sectores vulnerables del Chaco salteño.

Ahora, acompaña a los jóvenes norteños que están a punto de cerrar una etapa fundamental de sus vidas y que sueñan con guardar un recuerdo que esté a la altura del esfuerzo que hicieron para llegar hasta quinto año.