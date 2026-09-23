Semana del Torrontés de Altura 2026: Salta pondera su cepa insignia con una nutrida agenda

El Museo de la Vid y el Vino de Cafayate fue el escenario elegido para presentar oficialmente la 13° edición de la Semana del Torrontés de Altura. El acto inaugural contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Turístico provincial, Alejandro Romero, junto a autoridades municipales, referentes del sector y prestadores locales.

Durante el lanzamiento, Romero remarcó que esta cepa blanca representa un pilar fundamental para la provincia. "A través de diez jornadas de actividades, buscamos homenajear a nuestro emblema y fortalecer la sinergia entre los sectores público y privado para ofrecer experiencias memorables en toda la Ruta del Vino", expresó.

La programación combina degustaciones, propuestas gourmet, muestras culturales, y descuentos especiales distribuidos a lo largo de la provincia:

Cafayate

Martes 6: Ciclo "Torrontés en Versos y Poesías" en el Museo de la Vid y el Vino, uniendo literatura regional, pintura en vivo y catas guiadas con quesos artesanales.

Viernes 9 (19 h): Master class técnica dictada por el IES N° 6038, a beneficio del Centro de Jubilados local (bono contribución de $ 2000).

Sábado 10 (11 h): 11ª edición del Encuentro Coral "Aires de Cafayate" en la bodega Vasija Secreta, con degustaciones gratuitas.

Sábado 10 (19 h): Cata a cielo abierto en el patio del museo con más de 30 bodegas, coctelería de autor y música en vivo.

Permanentes: Circuitos enoturísticos y astronómicos a cargo de Yacu Turismo, y 10 % de descuento en consumiciones en la bodega San Pedro de Yacochuya.

Ciudad de Salta

Miércoles 7: Inauguración de la muestra "Momentos" en la Casa Museo Arias Rengel. Vinculará el diseño de etiquetas con el arte territorial.

Viernes 16 (18:30 h): Clínica "Mujeres que hablan del Torrontés" en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), un espacio de diálogo sobre la industria.

Cachi y Payogasta

Del 5 al 11: Menú por pasos "Territorio Torrontés" en el restaurante Sauce (Loma Puskana, Cachi), maridado con ingredientes regionales.

Del 5 al 12 (12 h): “Pintá, dibujá y personalizá tu propia etiqueta” en la bodega Nueve Cumbres.

Permanentes: Travesías en cuatriciclos, cicloturismo y visitas a viñedos de altura extrema organizadas por Aventura Calchaquí.

La agenda completa se encuentra disponible en http://visitsalta.ar/