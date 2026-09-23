Discapacidad: la Provincia coordinará acciones con el sector

Autoridades de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de organizaciones prestadoras de servicios de Salta, con el objetivo de analizar la situación que atraviesa el sector y articular acciones que contribuyan a garantizar la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones básicas.

El encuentro estuvo encabezado por la subsecretaria del área, Mariana del Aqua, y la directora de Discapacidad, Isabel Soria, quienes recibieron las inquietudes y el petitorio formal elaborado por las entidades del medio local.

Durante la jornada, los prestadores plantearon cuatro puntos centrales vinculados con el ámbito nacional: el efectivo cumplimiento de la Ley de Emergencia N.º 27.793 en materia de financiamiento, aranceles y pago de compensaciones; la prórroga de dicho marco hasta el 31 de diciembre de 2027; la preservación de los derechos adquiridos frente a cualquier proyecto de reforma; y el resguardo de los recursos y pensiones en el tratamiento del Presupuesto 2027.

En este marco, las funcionarias provinciales destacaron la importancia del encuentro para fortalecer el trabajo conjunto y señalaron que, la semana pasada, la Provincia expuso formalmente estos planteos y la realidad del sistema prestacional ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En esa oportunidad, se ratificó la necesidad de sostener los recursos destinados a las prestaciones y garantizar las coberturas para las personas con discapacidad y sus familias.