Defensa del Consumidor avanza con controles en supermercados de Capital y el interior

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a través de la Dirección de Inspecciones, continúa con el cronograma de controles en supermercados de la ciudad de Salta y distintas localidades del interior de la provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores.

Durante la última semana de septiembre, en Salta Capital se realizaron controles en Maxi Consumo, ubicado sobre avenida A. Palacio; VEA, de Rioja y Esteco; Chango Más, de zona norte; DIA, de Olavarría y San Juan; y Damesco, de avenida Perón.

En uno de los supermercados inspeccionados se detectó un producto que no contaba con la información correspondiente sobre su fecha de vencimiento. Ante esta situación, se labró el acta de infracción para dar continuidad a las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Los controles también alcanzaron a servicios de cobranza ubicados dentro de los establecimientos comerciales. En el Rapipago que funciona en el interior del Chango Más de zona norte se verificó la falta de cartelería informativa sobre la disponibilidad del Libro de Reclamos y de la cartelería correspondiente a la Resolución 4565. La misma situación fue detectada en el Rapipago ubicado en calle Lerma 85.

La Resolución 4565 establece obligaciones para las empresas que brindan servicios de cobranza, como Rapipago, entre ellas informar adecuadamente a los usuarios sobre las condiciones del servicio y evitar el cobro de cargos adicionales por utilizar el servicio de cobranza para el pago de facturas y boletas. Por este motivo, la cartelería permite que los consumidores conozcan sus derechos antes de realizar una operación.

En el interior provincial, los controles continuaron en la localidad de Orán, donde se inspeccionaron los supermercados El Milagro, Chango Más, VEA y Comodín. En estos establecimientos no se registraron irregularidades durante las inspecciones.

En Rosario de la Frontera, los equipos de inspección controlaron el supermercado DIA, ubicado en calle San Martín 164, y el supermercado Kadisa, de Calixto Gauna y Paso de los Libres.

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor se informó que la agenda de controles continúa desarrollándose en distintos municipios de la provincia, como parte de un trabajo sostenido de fiscalización destinado a verificar que los comercios cumplan con las obligaciones establecidas para las relaciones de consumo.

Las inspecciones permiten controlar aspectos como la correcta exhibición de precios, el cumplimiento de ofertas y promociones, la información brindada al consumidor, el estado y vencimiento de los productos y la disponibilidad del Libro de Reclamos, entre otros aspectos.

Cuando se detectan incumplimientos, los inspectores labran las actas correspondientes y se inicia el procedimiento administrativo previsto para determinar las medidas que correspondan en cada caso.

Los consumidores pueden realizar denuncias, solicitar inspecciones o efectuar consultas las 24 horas a través de www.consumidorsalta.gob.ar. También pueden recibir atención y asesoramiento presencial en España 1350, ciudad de Salta, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.