El Gobierno de Salta anunció el cronograma de pago de sueldos de septiembre

El Gobierno de la Provincia de Salta informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El pago se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:

Miércoles 30 de septiembre: Compensación Transitoria Docente.

Jueves 1 de octubre: sectores de Salud y Seguridad.

Viernes 2 de octubre: Educación y resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial garantiza el cumplimiento del cronograma de haberes para los trabajadores de la Administración Pública, en el marco de una administración responsable de los recursos públicos.