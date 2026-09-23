Convocan a instituciones que deseen aprender el Himno Argentino en lengua de señas

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemora cada 23 de septiembre, la Municipalidad, a través de la Dirección General de Discapacidad, recuerda los servicios que brinda de manera permanente a la comunidad.

Una de las propuestas gratuitas es el aprendizaje del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas Argentina (LSA), destinada a instituciones educativas de nivel primario y secundario.

Tania Saravia, titular del área, explicó que desde hace tiempo se dicta este taller, no solo por su valor patriótico, sino también por su aporte a la inclusión y la posibilidad de acercar el Himno Nacional a las personas sordas a través de la lengua de señas.

“Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Cada país tiene su propia lengua de señas y en Argentina es la LSA. Necesitamos que esté presente en todos los espacios públicos”, expresó Matías Romero, instructor de LSA.

Las instituciones interesadas en conocer la propuesta pueden acercarse a la oficina de la Dirección General de Discapacidad, ubicada en el ingreso del Centro Cívico Municipal, en avenida Paraguay 1240, de lunes a viernes de 8 a 20 h. También pueden comunicarse al 4160900, interno 1702.