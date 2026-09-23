30.ª Feria Internacional de Turismo: Salta desplegará su potencial turístico y cultural

Salta será protagonista en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el encuentro más importante del sector en Latinoamérica. En La Rural, presentará una propuesta que resume su diversidad: de la Puna a los Valles, en un recorrido que integra paisajes extremos, gastronomía con identidad y cultura viva.

Encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, la comitiva reunirá a Coronel Moldes, Tolar Grande, Guachipas, San Antonio de los Cobres, Seclantás, San Lorenzo, Tartagal, Molinos, Cachi, Cafayate, Campo Quijano, San José de Metán, y El Carril. Ese despliegue federal se completa con la participación del sector privado a través de La Quebrada Turismo, De Altura, Uma Travel, Willka Turismo, Esencial Turismo, Silvia Magno, Amalinas, Tren a las Nubes, Plumaria, Teleféricos San Bernardo y Ala Delta, Peña Boliche Balderrama, Sentio Camps, Parque El Préstamo, Viñas de Cafayate, Rincón del Cerro, Hotel Casa Real, Hotel Asturias, Ankara Suites, Posada del Marques, Hotel Caseros, Hotel Alejandro I, Hotel Termas, y las Cámaras de Turismo de Chicoana, Iruya, Salta, y San Lorenzo; en una estrategia conjunta para fortalecer el destino en el mercado nacional e internacional.

Vivir Salta en primera persona será el eje de la propuesta, con catas guiadas de la Ruta del Vino de Altura, cocina regional en vivo, viajes inmersivos con realidad virtual, y la presentación oficial del Santuario del Agua, el nuevo atractivo de Salinas Grandes. La música tendrá sello propio con Canto 4 y Los Nocheros, y Cachi contará con un capítulo especial tras su distinción dentro del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

La invitación queda abierta para acercarse, descubrir la oferta y proyectar el próximo viaje.

Agenda de actividades en la FIT:

Sábado 26

· 12:00 h: Acto inaugural.

· 15:00 h: Degustación "Postas del Alfajor Salteño" (Auditorio Norte).

· 17:00 h: Inauguración oficial del espacio de Salta.

· 17:30 h: Presentación de Cachi (Stand 1110).

· 18:00 h: Lanzamiento de la Ruta del Vino de Altura (Stand 1110).

· 18:00 h: BTV a la Carta, cocina de Cachi (Stand 1110).

· 20:00 h: Show de Canto 4 (Escenario Norte).

Domingo 27

· 15:00 h: Cata Ruta del Vino de Altura - Cafayate (Isla Norte).

· 16:00 h: Disertación "Comunicar el Futuro del Turismo" (Auditorio C).

· 16:00 h: Presencia institucional de Cachi (Stand 1110).

· 17:00 h: Experiencia "Trasladate a San Lorenzo" con realidad virtual (Isla Norte).

· 17:30 h: Show de Canto 4 (FIT Outdoor).

· 18:00 h: Conversatorio "Nominados a Best Tourism Villages: caso Cachi" (Stand 1110).

· 19:00 h: Presentación "Experiencias que Enamoran" (Auditorio CFT).

· 20:30 h: Show de Los Nocheros (Elegí Argentina).

Lunes 28

· 11:00 h: Presentación "Santuario del Agua" en Salinas Grandes (Auditorio Norte).

· 15:00 h: Charla "El día después: el impacto de Best Tourism Villages" (Stand 1110).

· 16:30 h: Activación "Todos Somos Cachi" (Stand 1110).

· 17:00 h: Evento "SALTA TODO EL AÑO" con presentaciones, degustaciones y sorteos (Auditorio CFT).

· 18:00 h: Cata Ruta del Vino: Coronel Moldes y San Lorenzo (Isla Norte).

Martes 29

· 11:00 h: Presentación de la Ruta del Vino (Stand Amichi).

· 14:00 h: Cierre de la participación salteña en la FIT.