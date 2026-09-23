Perros extraviados durante el Milagro: continúa la búsqueda de sus familias

La Municipalidad de Salta apela una vez más a la solidaridad y colaboración de la comunidad para lograr que los animales de compañía desorientados tras las festividades del Milagro puedan regresar a sus hogares. Bajo el lema “Ayúdanos a que vuelvan a casa”, el equipo de Bienestar Animal mantiene un operativo para la búsqueda de sus familias.

Durante la festividad, un total de 34 animales recibieron asistencia veterinaria en puestos de atención estratégicos ubicados en los accesos de Aunor y San Luis, así como en la zona de San Carlos y en la Plaza 9 de Julio.

Gracias a la difusión en redes sociales y al trabajo de los inspectores municipales, la mayoría ya se reencontró con sus familias, mientras que seis continúan alojados en el Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”.

Aquellos vecinos que hayan perdido a su mascota o crean reconocer a alguno de los animales podrán acercarse personalmente al Centro de Adopciones “Nicolás Mancilla”, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00 hs.