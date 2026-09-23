Malvinas: Quirno respondió a Reino Unido y reafirmó el reclamo argentino

El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió ante la Asamblea General de la ONU a las declaraciones que realizó el primer ministro británico, Andy Burnham, sobre las islas Malvinas y reafirmó la soberanía de Argentina sobre el archipiélago.

"Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integrante del territorio nacional argentino", afirmó el canciller.

Según Quirno, las islas se encuentran "ilegalmente ocupadas" por Reino Unido y son objeto de una disputa de soberanía entre ambos países reconocida por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Quirno respondía así a Burnham, quien había afirmado durante el debate, minutos antes, que Reino Unido se mantendrá "firme" frente a las amenazas a los territorios británicos, entre ellos las islas Malvinas.

La ocupación desde 1833

El ministro argentino dijo que la ocupación británica de las Malvinas se remonta a enero de 1833 y que las fuerzas británicas expulsaron entonces a las autoridades y a la población argentinas establecidas en las islas y las sustituyeron por súbditos británicos.

"Argentina nunca consintió esa situación y formuló protestas diplomáticas inmediatas y sostenidas desde entonces", afirmó.

El canciller citó asimismo la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a Argentina y Reino Unido a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica y duradera.

"Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con Reino Unido", indicó, y pidió a Londres que cumpla sus obligaciones en materia de descolonización y "a cesar de inmediato sus incumplimientos de derecho internacional".

"Por historia y por derecho"

El ministro recordó también la resolución 3149 de la Asamblea General, cuya adopción cumplirá 50 años en los próximos días, y señaló que esta insta a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras la disputa permanezca pendiente de solución.

"Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas", reiteró el canciller al final de su réplica.

El cruce de declaraciones se produce en un momento de renovada tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

El Gobierno de Javier Milei ha endurecido en las últimas semanas las medidas contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina y ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. EFE