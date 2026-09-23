Sáenz inauguró en Salvador Mazza un Puesto de Control Integrado único en el NOA y NEA

El gobernador Gustavo Sáenz inauguró el nuevo Puesto de Control Integrado de Salvador Mazza, ubicado sobre el kilómetro 1.482 de la Ruta Nacional 34. La obra, de carácter estratégico y dotada con la última tecnología, está destinada a optimizar el control fiscal, la trazabilidad de cargas y la seguridad de mercaderías en uno de los corredores fronterizos más importantes de la provincia.

Así lo evaluó el Gobernador al considerar que esta infraestructura es prioritaria y por ello la provincia realizó un gran esfuerzo financiero para concretarla: “En momentos difíciles de la economía, hay que priorizar lo importante; hay cosas que pueden esperar y otras que no. Por eso nos pusimos como objetivo hacer esta obra. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos”, aseguró Sáenz.

Además remarcó que el nuevo Puesto es único en la región: “No existe un puesto de control de esta magnitud en todo el NOA y NEA; con este nivel de categoría, tecnología y capacitación de su personal”.

Asimismo, fundamentó la necesidad de continuar con el ordenamiento fronterizo: “Controlar nuestras fronteras de manera eficiente es la forma de defender a nuestros comerciantes y a quienes contribuyen diariamente dentro de la legalidad. Este nuevo puesto constituye un ejemplo para todo el país y está acá, en Salvador Mazza”, dijo el Goberndor.

Asimismo, Sáenz valoró la articulación operativa entre los distintos organismos provinciales y nacionales que prestarán servicio en el predio. “Destaco el trabajo conjunto entre Rentas de la Provincia, la Policía, Gendarmería Nacional y ARCA/Aduana. Estas son las obras que trascienden a las gestiones, que deben continuarse y mejorarse para brindar siempre el mejor servicio a la comunidad y a la producción”, señaló.

Finalmente, el Gobernador vinculó la inauguración del puesto con las demás obras concretadas durante la jornada en el departamento San Martín, como la nueva escuela del paraje El Obraje y la sede de UPATECO: “Aun en momentos complejos de la economía nacional, desde Salta decidimos priorizar lo importante. Las oportunidades tienen que ser las mismas para todos, sin importar lo lejos que se viva. Por eso seguimos inaugurando obras clave en materia de educación, seguridad, control fiscal y formación para el trabajo en cada rincón de la provincia”.

Por su parte, la directora general de Rentas de Salta, Mercedes Uldry se refirió al Puesto, remarcando que se trata de una obra que durante años fue anunciada y que finalmente se concretó durante la actual gestión provincial. “Vinieron todas las gestiones pasadas, cortaron la cinta, pusieron la piedra fundamental y nunca se hizo nada. Hoy es una realidad, hecha por la gestión de nuestro señor gobernador, con la fuerte decisión política de que se lleve adelante”, afirmó.

La funcionaria destacó además la magnitud de la infraestructura, que cuenta con tecnología de primer nivel, balanzas de pesaje y 38 cámaras. Según señaló, se trata de “un puesto de gran envergadura” y uno de los más grandes del país.

Al mismo tiempo Uldry, puso en valor el proceso de transformación de la administración tributaria provincial, basado en la digitalización y simplificación de los trámites. “Hoy tenemos una administración tributaria que está simplificando los trámites, que tiene una digitalización del 95% y que hace poquito inició el expediente electrónico digital”, sostuvo.

En este sentido, destacó que la modernización también permitió reemplazar los pagos en efectivo en los puestos de control por mecanismos digitales. “Hoy el pago es digital. El transportista lo trae ya realizado, viene con un QR”, explicó.

Finalmente, subrayó que el objetivo de la Dirección General de Rentas es fortalecer el vínculo con los contribuyentes mediante una administración más ágil y cercana. “Ese camino de simplificar, de digitalizar, de acompañar, de inducir al contribuyente, ese camino es el que iniciamos y por donde vamos”, afirmó.

El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza destacó la importancia del proyecto para fortalecer la presencia del Estado en la frontera y mejorar la coordinación entre los distintos organismos. En este sentido, señaló que la iniciativa permitirá contar con mejores herramientas para combatir el delito y, al mismo tiempo, acompañar a quienes trabajan y producen dentro de la legalidad.

El jefe comunal sostuvo que Salvador Mazza busca una frontera que no separe sino que integre, con mayor seguridad y oportunidades para la comunidad “Hoy damos un paso más para que Salvador Mazza ocupe el lugar que se merece: el de una ciudad protagonista del desarrollo, de la integración y del futuro de nuestra región”, aseguró.

Acompañaron, el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de General Ballivián, Samuel Córdoba; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; de Educación y Cultura, Cristina Fiore; secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros; el rector de Upateco, Carlos Morello, legisladores, autoridades municipales, entre otros.

Tecnología y trazabilidad en tiempo real

Uno de los saltos cualitativos del nuevo puesto es la incorporación de tecnología de última generación para la fiscalización. El predio cuenta con 38 cámaras de videovigilancia, cinco dispositivos con reconocimiento automático de patentes (LPR), que permiten identificar cada camión y realizar el seguimiento de su itinerario en las distintas etapas del procedimiento. También se incorporan bodycams para el personal y próximamente un scanner.

Este sistema genera la trazabilidad completa del transporte de cargas: registra el ingreso del vehículo, lo identifica, monitorea su desplazamiento por las playas de maniobra y deja asentado su egreso. De esta manera, la inspección tradicional evoluciona hacia un esquema integral de seguimiento digitalizado.

Trabajo coordinado en frontera

El complejo abarca 1.894 m² de superficie cubierta y 14.000 m² de pavimento de hormigón de alta resistencia, diseñados con accesos, dársenas sobre la traza nacional y dos grandes playas destinadas a la circulación, maniobra, estacionamiento y fiscalización del transporte pesado.

El edificio principal consta de hall de ingreso, sala de espera, boxes de atención al público, cinco oficinas, depósito, sanitarios y una central de monitoreo. Además, la infraestructura se complementa con un depósito de decomiso, un tinglado sobre la ruta para inspección vial, un Salón de Usos Múltiples, dos casillas con balanza de pesaje, tres viviendas para el personal operativo, módulos de atención y sanitarios públicos.

El diseño del predio fue concebido para concentrar la operatividad de los distintos organismos de fiscalización y seguridad en un solo punto, articulando la labor de la Dirección General de Rentas de Salta, Gendarmería Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA/Aduana), la Policía de la Provincia y la Municipalidad de Salvador Mazza.

Con esta obra, la gestión provincial combina infraestructura de gran escala, tecnología y articulación interinstitucional para dotar a la frontera salteña de controles modernos, combatir el comercio ilegal y el transporte irregular de mercaderías, protegiendo así la actividad comercial formal de Salvador Mazza, Tartagal y todo el norte provincial.