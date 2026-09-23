Ablación de órganos en el Hospital San Bernardo
El donante es el músico Lucas Montanaro de 36 años, integrante del grupo Canto 4, quien falleció este martes. Había sufrido un infarto hace unos días en medio de un partido de fútbol.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
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Según se supo, la cirugía comenzó pasadas las 5 de la madrugada.
La ablación finalizará con el traslado de los órganos al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes previsto a las 9:00.
Se ruega atender las indicaciones del personal de policía y municipal.