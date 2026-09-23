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EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Ablación de órganos en el Hospital San Bernardo

El donante es el músico Lucas Montanaro de 36 años, integrante del grupo Canto 4, quien falleció este martes. Había sufrido un infarto hace unos días en medio de un partido de fútbol.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

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Según se supo, la cirugía comenzó pasadas las 5 de la madrugada.

La ablación finalizará con el traslado de los órganos al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes previsto a las 9:00.

Se ruega atender las indicaciones del personal de policía y municipal.


 

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