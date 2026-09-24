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Zona sur de la ciudad: Motociclista ebrio chocó contra un auto estacionado

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la zona sur de la ciudad, en la intersección de Avenida Roberto Romero y Diario La Nueva Provincia, de Barrio El Tribuno.

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El motociclista de 62 años chocó contra el lateral izquierdo de un Chevrolet Prisma que se encontraba estacionado.

El test de alcoholemia reveló que circulaba con 1,29 gramos de alcohol en sangre. 

Médicos del Samec constataron que sólo sufrió heridas leves en una de sus piernas y no fue necesario trasladarlo al hospital. 

El hombre se retiró por sus propios medios.

Las autoridades municipales secuestraron la motocicleta, le retuvieron la licencia de conducir y le labraron la infracción correspondiente por conducir en estado de ebriedad.

 

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