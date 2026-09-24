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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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60 Municipios

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PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

SAETA achica la deuda con las empresas de colectivos

“Nosotros estamos cumpliendo con un poco de retraso, pero estamos cumpliendo”, dijo esta mañana por Radio Salta, Claudio Mohr, presidente de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA).

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

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Recordó la crisis financiera por la que está pasando la empresa por el incremento del combustible y los aumentos de sueldos acordados.

“Además se debe tener en cuenta la caída del 30 por ciento en la demanda porque mucha gente dejó de usar el colectivo, algunos perdieron sus trabajos, los trámites se hacen con la virtualidad y otros usan las motos o autos de las aplicaciones”, manifestó.

Mencionó que se transfirió a las empresas 730 millones de pesos.

 

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