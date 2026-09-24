SAETA achica la deuda con las empresas de colectivos
“Nosotros estamos cumpliendo con un poco de retraso, pero estamos cumpliendo”, dijo esta mañana por Radio Salta, Claudio Mohr, presidente de la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA).
Salta Hoy
24 / 09 / 2026
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Recordó la crisis financiera por la que está pasando la empresa por el incremento del combustible y los aumentos de sueldos acordados.
“Además se debe tener en cuenta la caída del 30 por ciento en la demanda porque mucha gente dejó de usar el colectivo, algunos perdieron sus trabajos, los trámites se hacen con la virtualidad y otros usan las motos o autos de las aplicaciones”, manifestó.
Mencionó que se transfirió a las empresas 730 millones de pesos.