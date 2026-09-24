Baile de Primavera para personas con discapacidad

Se realizará hoy en el local bailable Mao Mao, según comentó Pamela Bazán, responsable del evento.

Detalló que para el baile inclusivo para jóvenes y adolescentes con discapacidad convocaron a instituciones de la capital e interior, así como a particulares que asistan acompañados por un padre, madre o tutor.

Se realiza hoy, de 18:00 a 22:00 hs, en el boliche ubicado en el ingreso a la ciudad.

La Fundación Anidar cuenta actualmente con unos 150 asistentes entre sus dos sedes. Brinda servicios que van desde estimulación temprana en la primera infancia hasta formación laboral y orientación vocacional para jóvenes.