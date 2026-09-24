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Baile de Primavera para personas con discapacidad

Es organizado como hace 16 años por la Fundación Anidar.

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

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Se realizará hoy en el local bailable Mao Mao, según comentó Pamela Bazán, responsable del evento.

Detalló que para el baile inclusivo para jóvenes y adolescentes con discapacidad convocaron a instituciones de la capital e interior, así como a particulares que asistan acompañados por un padre, madre o tutor.

Se realiza hoy, de 18:00 a 22:00 hs, en el boliche ubicado en el ingreso a la ciudad.

La Fundación Anidar cuenta actualmente con unos 150 asistentes entre sus dos sedes. Brinda servicios que van desde estimulación temprana en la primera infancia hasta formación laboral y orientación vocacional para jóvenes.

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