Un incidente de tránsito derivó en una gran pelea en plena calle y cinco detenidos

El automovilista afectado y sus familiares persiguieron y atacaron al causante.

En medio de la gresca intervino un efectivo policial de civil armado que se encontraba en la zona.

Así lo explicó el comisario Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía.

El uniformado dijo que los revoltosos mostraron armas blancas ante lo que el policía hizo disparos al aire para intentar calmar el violento enfrentamiento hasta la llegada de un refuerzo de Infantería.