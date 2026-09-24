Un incidente de tránsito derivó en una gran pelea en plena calle y cinco detenidos
Ocurrió este miércoles por la tarde en Barrio Progreso, zona oeste de la ciudad, luego que un motociclista rompiera el espejo retrovisor de un automóvil que se movilizaba a contramano.
Salta Hoy
24 / 09 / 2026
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El automovilista afectado y sus familiares persiguieron y atacaron al causante.
En medio de la gresca intervino un efectivo policial de civil armado que se encontraba en la zona.
Así lo explicó el comisario Cristian Aguilera, director de Prensa de la Policía.
El uniformado dijo que los revoltosos mostraron armas blancas ante lo que el policía hizo disparos al aire para intentar calmar el violento enfrentamiento hasta la llegada de un refuerzo de Infantería.