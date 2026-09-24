 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un incidente de tránsito derivó en una gran pelea en plena calle y cinco detenidos

Ocurrió este miércoles por la tarde en Barrio Progreso, zona oeste de la ciudad, luego que un motociclista rompiera el espejo retrovisor de un automóvil que se movilizaba a contramano.

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El automovilista afectado y sus familiares persiguieron y atacaron al causante.

En medio de la gresca intervino un efectivo policial de civil armado que se encontraba en la zona.

Así lo explicó el comisario Cristian Aguilera, director de  Prensa de la Policía.

El uniformado dijo que los revoltosos mostraron armas blancas ante lo que el policía hizo disparos al aire para intentar calmar el violento enfrentamiento hasta la llegada de un refuerzo de Infantería.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO