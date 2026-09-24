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Salteños se preparan para ver al Papa León XIV en noviembre

Algunos feligreses harán el trayecto Salta-Córdoba y otros viajarán desde Salta a Buenos Aires. “Nosotros con la parroquia de San Lorenzo ya conseguimos llenar un colectivo”, dijo el sacerdote Oscar Óssola.

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

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Se estima que al menos 10 parroquias o iglesias salteñas delegaron la organización de los viajes con varias agencias de turismo locales.

“Nosotros decimos que no es sólo ver al Papa, sino una oportunidad de recibir el mensaje de Jesucristo”, manifestó Óssola.

El sacerdote comentó que en la parroquia de San Lorenzo habrá algunas personas becadas a quienes se les cubrirá el costo del pasaje. 

“Sabemos también de otras iglesias que están organizando sorteos y rifas para juntar fondos”, finalizó.

 

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