Las agencias de turismo salteñas trabajan a toda máquina para la visita del Papa

“Tengo colegas que ya tienen 5 colectivos a Córdoba vendidos”, dijo por Radio Salta, Lía Rivella, presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo.

Las agencias ofrecen diferentes paquetes para todas las posibilidades: el colectivo ida y vuelta a Córdoba cuesta 150 mil pesos por persona. El paquete en bus, más alojamiento tiene un costo que va de los 300 a los 400 mil pesos.

Rivella indicó que se estima que en las próximas semanas nuevas parroquias, comunidades y congregaciones se sumen a contratar a las agencias para los traslados.