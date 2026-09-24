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Las agencias de turismo salteñas trabajan a toda máquina para la visita del Papa

Ofrecen varios paquetes para traslados a Córdoba y Buenos Aires para poder ver al Sumo Pontífice en una visita histórica.

Salta Hoy

24 / 09 / 2026

 

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“Tengo colegas que ya tienen 5 colectivos a Córdoba vendidos”, dijo por Radio Salta, Lía Rivella, presidente de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo.

Las agencias ofrecen diferentes paquetes para todas las posibilidades: el colectivo ida y vuelta a Córdoba cuesta 150 mil pesos por persona. El paquete en bus, más alojamiento tiene un costo que va de los 300 a los 400 mil pesos. 

Rivella indicó que se estima que en las próximas semanas nuevas parroquias, comunidades y congregaciones se sumen a contratar a las agencias para los traslados.

 

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