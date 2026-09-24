Tras una discusión, un hombre de 27 años le prendió fuego la casa de su ex pareja

Todo comenzó con una discusión en una vivienda prefabricada de madera y chapa ubicada en calle Corrientes y Pasaje Vilariño.

El hombre de 27 años prendió fuego de forma intencional un colchón en el domicilio de su ex pareja de 29 años, de quien se separó hace 5 meses y escapó.

El fuego destruyó por completo el interior de la casa.

La mujer y su hija menor de edad resultaron ilesas del fuego, pero la madre requirió atención médica por una crisis de nervios.

La Fiscalía interviniente ordenó la detención del agresor por violencia de género.