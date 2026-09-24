Escuela Fantasma en Cerrillos: Gremios piden que se profundice la investigación
Se trata del establecimiento número 7160 que tendría un plantel con 300 cargos “inventados” con sueldos reales. El caso ya está en manos del Ministerio Público Fiscal.
Salta Hoy
24 / 09 / 2026
La causa se inició a partir de una denuncia radicada en Cerrillos y posteriormente remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
De esta manera se requirió al Ministerio de Educación información sobre la existencia, funcionamiento y estructura de la Unidad Educativa, en el marco de medidas destinadas a establecer la asignación y destino de recursos públicos.
“Las explicaciones que dio la ministra de Educación, Cristina Fiore, no satisfacen a nadie”, dijo por Radio Salta, Bríjida Laureano, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta.
Subrayó que desde SITEPSA rechazan este tipo de estructuras “fantasmas” y que se presentarán ante la justicia para exigir conocer a los responsables de estas maniobras fraudulentas.