Escuela Fantasma en Cerrillos: Gremios piden que se profundice la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en Cerrillos y posteriormente remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

De esta manera se requirió al Ministerio de Educación información sobre la existencia, funcionamiento y estructura de la Unidad Educativa, en el marco de medidas destinadas a establecer la asignación y destino de recursos públicos.

“Las explicaciones que dio la ministra de Educación, Cristina Fiore, no satisfacen a nadie”, dijo por Radio Salta, Bríjida Laureano, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta.

Subrayó que desde SITEPSA rechazan este tipo de estructuras “fantasmas” y que se presentarán ante la justicia para exigir conocer a los responsables de estas maniobras fraudulentas.