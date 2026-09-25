Compra de dólares: Emboscada, robo millonario y recuperación récord en un barrio privado

Habían llegado a un departamento dentro del barrio privado Terra Village con el objetivo de realizar una compra de dólares en efectivo.

En el interior del departamento, el supuesto vendedor les dijo que sus "compañeros" estaban por llegar con las divisas.

Al ingresar los otros dos sujetos, pasaron a ser tres delincuentes contra las dos víctimas.

Se produjo un forcejeo y pelea dentro del inmueble.

Los delincuentes tomaron la mochila con el dinero y escaparon hacia un automóvil de aplicación que los esperaba afuera.

Dentro del vehículo, uno de los delincuentes amenazó con un arma de fuego al conductor de la aplicación.

Al verse encañonado en la garita del barrio privado, el conductor decidió tirarse del auto en movimiento.

El vehículo descontrolado terminó chocando y los tres delincuentes continuaron la fuga a pie por la zona.

Durante la huida, los sujetos tiraron la mochila con la mayor parte del dinero, presumiblemente por pánico o para no quedar en evidencia, la cual fue rápidamente recuperada por la Policía.

Hay tres sospechosos de nacionalidad extranjera que se encuentran prófugos y son intensamente buscados.

Se investiga el alquiler del departamento donde ocurrió la cita, el cual habría sido alquilado temporalmente y se menciona a un sospechoso de nacionalidad colombiana.

Analizan los ingresos a la garita del barrio privado y las cámaras de seguridad para determinar cómo ingresaron los sospechosos y por orden de quién se les autorizó el paso.

También se secuestraron un automóvil, un morral con una réplica de arma de fuego, un cuchillo, un pasamontañas y dinero en efectivo de baja denominación.

Algunos de estos elementos fueron reconocidos por las víctimas y otros se encuentran preliminarmente vinculados con las personas investigadas.

El comisario Cristian Aguilera, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, detalló que el hecho fue caratulado técnicamente como "Robo agravado por el uso de armas de fuego".

Confirmó que los delincuentes utilizaron las armas y que estas ya han sido secuestradas por la policía.

El conductor del vehículo fue identificado en el lugar cuando llegó la policía y actualmente está a disposición de la justicia.

La fiscalía determinará si fue una víctima de la amenaza o si tuvo algún grado de complicidad o participación en el hecho.

Aguilera aseguró que la causa aún no tiene detenidos.

“Nosotros siempre recomendamos que este tipo de transacciones de compra o venta de moneda argentina o dólares se realice en locales habilitados”, expresó Aguilera.