Carmina Burana se presenta esta noche en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia

El imponente despliegue artístico arriba del escenario estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la batuta del maestro Jorge Mario Uribe.

El Estudio Coral de Salta, dirigido por el maestro Luciano Garay.

El Coro Infantil de la OSIJS, coordinado por Silvana Acosta.

Se destacan la soprano Magui Soria, el tenor Cristian Roldán y el barítono Luis Benavidez.

Las entradas se pueden adquirir directamente en la boletería física del teatro o de forma online en la plataforma Vamos.gob.ar

Los precios van entre $8.000 y $12.000 más el costo del servicio digital.

Hay cupos gratuitos limitados para estudiantes y jubilados presentando acreditación en la ventanilla del teatro.