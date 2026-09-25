Este domingo se realiza el Distinguished Gentleman’s Drive 2026

Se trata de una jornada que combina turismo, patrimonio automotor y solidaridad a beneficio de Movember, para la concientización y prevención de la salud mental masculina.

La actividad comenzará a las 15 horas en Paseo Güemes, desde donde partirá una caravana que recorrerá distintos puntos de la ciudad.

El recorrido finalizará aproximadamente a las 17 horas en El Punto Shopping, San Lorenzo Chico, donde los vehículos quedarán en exposición para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocerlos.