Este domingo se realiza el Distinguished Gentleman’s Drive 2026
Autos clásicos y de colección recorrerán la ciudad el domingo 27 de septiembre.
Salta Hoy
25 / 09 / 2026
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Se trata de una jornada que combina turismo, patrimonio automotor y solidaridad a beneficio de Movember, para la concientización y prevención de la salud mental masculina.
La actividad comenzará a las 15 horas en Paseo Güemes, desde donde partirá una caravana que recorrerá distintos puntos de la ciudad.
El recorrido finalizará aproximadamente a las 17 horas en El Punto Shopping, San Lorenzo Chico, donde los vehículos quedarán en exposición para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocerlos.