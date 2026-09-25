Brasas de leña causaron el incendio de una casa en el Barrio Solís Pizarro

Vecinos y dotaciones de bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron en conjunto para sofocar las llamas y asistir a las víctimas.

Estuvieron afectadas una mujer de 75 años y una joven de 25 años.

Ambas resultaron ilesas, aunque se registraron importantes daños materiales en la propiedad.

Según la dueña de casa, el fuego se habría originado por brasas de leña utilizadas para cocinar que no fueron apagadas correctamente.

Peritos de bomberos trabajaron en el lugar para la confirmación técnica.



