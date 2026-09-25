Autorizaron una suba del 30% para taxis y remises de la ciudad de Salta
El aumento fue solicitado a la Autoridad Metropolitana de Transporte por los sectores del servicio impropio de pasajeros debido al contexto económico.
Salta Hoy
25 / 09 / 2026
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La primera actualización de 20% comenzará a regir en octubre y la segunda de 10% se aplicará en diciembre.
Desde el mes que viene, la bajada de bandera diurna costará $1.152 y la nocturna $1.267, con una ficha de $120 por cada 100 metros recorridos o minuto de espera.
A partir de diciembre, la bajada diurna quedará en $1267, la nocturna en $1394 y la ficha en $132.