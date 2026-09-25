Personas mayores eligen su Rey y Reina
Cada curso y taller de la Universidad Abierta de la Tercera Edad presentó su candidato y/o candidata en una elección donde lo importante fue la actitud y las ganas de vivir.
Salta Hoy
25 / 09 / 2026
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El concurso, que contó con desfile y baile, se desarrolló esta mañana en Mitre 383 sede de la UNATE.
Se pudo ver a los sonrientes representantes con sus mejores ropas y peinados.
“Le mostramos a la comunidad que la juventud no tiene edad, porque lamentablemente hay jóvenes que están muertos en vida” dijo uno de los candidatos al trono.
Una de las damas indicó “Aquí a nadie se le nota la tercera edad. porque no hay competencia, dado que somos todas bellas”.