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Personas mayores eligen su Rey y Reina

Cada curso y taller de la Universidad Abierta de la Tercera Edad presentó su candidato y/o candidata en una elección donde lo importante fue la actitud y las ganas de vivir.

Salta Hoy

25 / 09 / 2026

 

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El concurso, que contó con desfile y baile, se desarrolló esta mañana en Mitre 383 sede de la UNATE. 

Se pudo ver a los sonrientes representantes con sus mejores ropas y peinados. 

“Le mostramos a la comunidad que la juventud no tiene edad, porque lamentablemente hay jóvenes que están muertos en vida” dijo uno de los candidatos al trono. 

Una de las damas indicó “Aquí a nadie se le nota la tercera edad. porque no hay competencia, dado que somos todas bellas”.

 

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