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En la ciudad se labran unas 40 multas diarias por estacionar en lugares no permitidos

Un inspector municipal sancionó hoy a cuatro vehículos en calle General Güemes, entre Balcarce y Mitre. En esa zona está prohibido estacionar de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00, y hay carteles de fotomultas.

Salta Hoy

25 / 09 / 2026

 

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La infracción cuesta $55.150 y se permite acceder al pago voluntario. 

Conductores cuestionan la falta de estacionamientos, mientras otros advierten sobre las infracciones por comodidad y las filas frente a las escuelas. 

Las autoridades indican que se puede presentar un descargo ante el Tribunal de Faltas si hubo una emergencia justificada.

 

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