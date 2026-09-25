Ante una primavera atípica, piden la colocación de la vacuna antigripal

“Además hay que tener en cuenta la gran amplitud térmica de estos días”, dijo por Radio Salta, la doctora Paula Herrera, jefa del Programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud.

Aseguro que es muy importante la colocación de la vacuna en el inicio del año pero dijo que nunca es tarde para la protección, “sobre todo para aquellas personas que no lo hayan hecho hasta ahora”, indicó Herrera.

La profesional manifestó que se debe prestar mucha atención a los cuadros respiratorios para evitar las formas más graves de la enfermedad gripal.