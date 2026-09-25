Radiografía de una provincia equilibrada: Salta puede hacer obras, pagar deudas y sueldos

Y explicó cuáles fueron las metas planteadas: equilibrio fiscal, reducción de impuestos y unificación del sistema impositivo, reducción de la deuda, transparencia y presentación de las cuentas general del ejercicio -vamos presentando 7, en tiempo y forma--, desarrollo de la economía del conocimiento y equilibrio con obras públicas.

Al realizar una radiografía de la economía del país dijo que es “un año muy complicado porque de los 15 sectores que tiene la economía, solo están bien el 9 por ciento de ellos y esto involucra al sector de gas, la energía, agro, pesca y servicios básicos de las provincias”.

“Los que están mal y concentran a toda la clase media de trabajadores y desempleados son el comercio, los servicios y la construcción. Ellos son mayoría y se están llevando la peor parte de esta historia”, comentó Dib Ashur.

Al ser consultado sobre la relación de Salta con el Gobierno nacional, Dib Ashur indicó que “coincidimos en varios puntos y en otros no”.

“Yo le recuerdo al gobierno federal que Iruya también es Argentina, cuando el gobierno nacional invierte aquí, está invirtiendo también en Argentina”, expresó.

“La provincia tiene previsibilidad, gracias a los ahorros de todos los salteños. Gracias a eso tenemos garantizado el pago de los sueldos de la administración pública hasta diciembre incluyendo el aguinaldo”, expresó el ministro.

“Estamos preparando importantes anuncios en materia de turismo y deporte que serán lanzados el 15 de octubre”, indicó el funcionario.

Y amplió el anticipo: “Habrá una gran inversión que permitirá más promociones, más eventos, algo similar en un previaje, entre otros”, comentó Dib Ashur.