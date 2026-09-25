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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Todo Pasa

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Punto de Encuentro

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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La pobreza afectó a casi tres de cada diez salteños

Durante el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 29,7% de las personas del aglomerado Salta.

Salta Hoy

25 / 09 / 2026

 

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Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con datos elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

Muestra que unas 202 mil personas no alcanzaron los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total. 

En Salta, unos 44 mil hogares quedaron bajo la línea de pobreza entre enero y junio de 2026.

La incidencia fue del 22,9% del total de hogares relevados.

 

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