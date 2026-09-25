La pobreza afectó a casi tres de cada diez salteños

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con datos elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares.

Muestra que unas 202 mil personas no alcanzaron los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total.

En Salta, unos 44 mil hogares quedaron bajo la línea de pobreza entre enero y junio de 2026.

La incidencia fue del 22,9% del total de hogares relevados.