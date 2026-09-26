Colapinto generó un fuerte choque y debió abandonar en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine tuvo que abandonar en la vuelta 36 luego de protagonizar un fuerte accidente cuando intentaba avanzar en la competencia.

Colapinto marchaba en la décima posición cuando buscó realizar un divebomb en la salida de un safety car. La maniobra no salió como esperaba: el argentino se pasó de largo y terminó provocando un choque que también dejó fuera de carrera a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris, de McLaren.

De esta manera, Colapinto terminó desperdiciando el buen trabajo que Alpine había realizado durante el fin de semana.

La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 será el próximo fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Bahréin.

Russell dominó y se quedó con la victoria

El triunfo quedó en manos de George Russell, de Mercedes, quien tuvo un fin de semana dominante en Azerbaiyán.

El británico había conseguido la pole position en la clasificación, con una diferencia superior a las ocho décimas sobre su escolta, y también mostró un ritmo contundente durante la carrera.

Sin embargo, la bandera amarilla provocada por el choque del tailandés Alexander Albon, de Williams, permitió que sus perseguidores se acercaran.

En las últimas vueltas, Max Verstappen logró ponerse al acecho y buscó aprovechar cualquier oportunidad para arrebatarle la victoria a Russell. El piloto de Mercedes resistió los ataques y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar.

El segundo puesto fue para Verstappen, mientras que el francés Isack Hadjar, de Red Bull, completó el podio.

El top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

Así terminó el GP de Azerbaiyán

Los pilotos que lograron sumar puntos fueron:

George Russell — Mercedes Max Verstappen — Red Bull Isack Hadjar — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Lewis Hamilton — Ferrari Arvid Lindblad — Racing Bulls Esteban Ocon — Haas Oliver Bearman — Haas Carlos Sáinz Jr. — Williams

Antonelli continúa al frente del campeonato

Con estos resultados, Kimi Antonelli se mantiene como líder del campeonato, con 302 puntos.

Russell, por su parte, sumó un nuevo triunfo y se afianzó en el segundo puesto de la clasificación general, con 236 unidades.