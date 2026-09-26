La FIA sancionó a Franco Colapinto tras el choque que provocó en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto fue sancionado por la FIA tras el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los comisarios determinaron que el piloto argentino fue “total o predominantemente responsable” de la colisión con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, que terminó involucrando también al McLaren de Lando Norris.

La penalización será de cinco posiciones en la grilla de largada de la próxima carrera, por lo que Colapinto deberá afrontar la siguiente fecha del campeonato con una sanción que afectará directamente su posición de partida.

Qué pasó en el choque

El accidente se produjo durante el reinicio de la carrera, luego de la salida del Safety Car. Colapinto llegó a la primera curva detrás de Gasly e intentó avanzar por el interior.

Sin embargo, el argentino frenó demasiado tarde y no pudo completar la maniobra de manera controlada. Terminó impactando contra el lateral izquierdo del Alpine de su compañero.

Como consecuencia del golpe, Gasly perdió el control de su monoplaza y terminó chocando contra el McLaren de Lando Norris. Los dos pilotos quedaron fuera de competencia inmediatamente.

Para determinar la responsabilidad, los comisarios de la FIA analizaron las imágenes de la carrera, los registros de tiempos y las cámaras a bordo de los autos involucrados.

La explicación de la FIA

En su informe, los comisarios señalaron que Colapinto “frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada”.

La FIA consideró que el piloto argentino tuvo la responsabilidad principal en el incidente y determinó que no correspondía aplicar un criterio diferente por tratarse de un reinicio posterior a un Safety Car.

Según el análisis de los comisarios, tampoco hubo participación de otro piloto que justificara modificar la consideración sobre la maniobra.

Por qué recibió cinco posiciones de sanción

La penalización prevista inicialmente para este tipo de infracción era de 10 segundos. Sin embargo, Colapinto no pudo cumplirla durante la competencia debido a que debió abandonar tras el accidente.

Por ese motivo, los comisarios resolvieron convertir la sanción en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de la próxima carrera, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento de Fórmula 1 2026 de la FIA.