Salta quedó quinta en la Copa Robótica Educabot 2026

Salta obtuvo el quinto lugar en la clasificación general de la Copa Robótica Educabot 2026, una competencia nacional que reúne a estudiantes de distintas provincias para poner a prueba sus conocimientos de robótica, programación, inteligencia artificial e innovación.

La provincia estuvo representada en la gran final por dos equipos: EcoSIC, del Colegio San Isidro N° 8228, y SYNCHRO, de la Escuela de Educación Técnica Dr. Alberto Einstein EX N° 5138. Ambos lograron llegar a la instancia decisiva después de destacarse en la semifinal provincial.

La final se llevó a cabo el 25 y 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén, con la participación de 48 equipos y 240 estudiantes de entre 15 y 18 años provenientes de todo el país. El evento reunió a más de 800 personas de manera presencial, mientras que otras 20.000 siguieron la competencia a través de streaming.

El podio nacional

El primer lugar fue para Sanjobits101, de la Escuela Técnico Profesional y Secundaria Orientada Part. Inc. N° 8013 San José, de Santa Fe. Con el título nacional, el equipo obtuvo además la clasificación para representar a Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, el mundial de robótica educativa que reúne a jóvenes de más de 190 países.

El segundo puesto quedó en manos de ETernos 2.0, de la institución José de San Martín, de Mendoza, mientras que el tercer lugar fue para BOTS.DS, de la Escuela Privada Santo Domingo Savio, de Formosa.

Los tres equipos que ocuparon el podio recibieron en conjunto $100 millones en tecnología educativa, destinados a las escuelas y las provincias participantes.

Una competencia que reunió a miles de estudiantes

La edición 2026 de la Copa Robótica Educabot contó con más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas, distribuidos en 3.018 equipos durante las distintas etapas de la competencia.

El alcance federal fue uno de los aspectos destacados de esta edición: el 66% de los establecimientos participantes perteneció a localidades del interior del país.

La competencia está dirigida a estudiantes de escuelas públicas y privadas de entre 15 y 18 años y busca fomentar el aprendizaje de robótica, programación e inteligencia artificial. También apunta al desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.

El desafío estuvo relacionado con la energía eólica

La temática de la edición 2026 estuvo vinculada con la energía eólica. Los participantes debieron enfrentar distintos desafíos relacionados con esta fuente de energía renovable y utilizar sus conocimientos para crear soluciones innovadoras.

Durante la final, los equipos tuvieron que diseñar, programar y optimizar sus proyectos, poniendo a prueba tanto sus capacidades tecnológicas como el trabajo colaborativo.

La competencia fue organizada por Educabot junto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, el Ministerio de Educación provincial, ECyDENSE, ANIDE, la Legislatura y la Municipalidad de Neuquén. También contó con el acompañamiento de la Experiential Robotics Platform (XRP) y la Fundación Sadosky.

Un encuentro sobre tecnología y educación

En paralelo a la competencia se desarrolló el Educational Technology Summit 2026, que reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, cámaras y el sector educativo.

El encuentro contó con referentes del MIT, NASA, Banco Mundial y UNESCO, entre otras instituciones, y tuvo como eje los desafíos de la transformación educativa y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto a gran escala.