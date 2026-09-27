Alpine habló tras el error de Colapinto en Bakú y lanzó un mensaje contra el acoso

Alpine emitió un comunicado oficial después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto protagonizó un fuerte accidente que terminó con su abandono y también dejó fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly y al McLaren de Lando Norris.

El episodio generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la Fórmula 1 y, en ese contexto, la escudería salió a pronunciarse sobre el comportamiento en redes sociales. El equipo remarcó que "los errores ocurren cuando se corre al límite" y sostuvo que, independientemente del resultado de una carrera, "nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".

La escudería señaló que las agresiones no solo afectaron a uno de sus pilotos, sino también a integrantes de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos periodistas, medios de comunicación y pilotos de otros equipos.

Alpine pidió frenar los ataques en redes

En su comunicado, el equipo aclaró que su postura contra el acoso "no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico", sino que se trata de una posición "universal".

Alpine también aseguró que este tipo de comportamientos se volvió recurrente durante las últimas carreras y advirtió que "ya no se puede tolerar".

La escudería manifestó además su respaldo a la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos y pilotos en el objetivo de "erradicarlo" y avanzar hacia un ambiente de competencia más respetuoso.

Finalmente, Alpine sostuvo que tiene "la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución". Por ese motivo, adelantó que mantendrá conversaciones con el promotor de la categoría y el organismo rector para trabajar contra las agresiones digitales y fomentar "la rivalidad deportiva sana".

La advertencia de Flavio Briatore a los fanáticos argentinos

El comunicado de Alpine se suma a las declaraciones que había realizado Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, después de que Pierre Gasly recibiera amenazas y mensajes de odio en redes sociales por parte de algunos usuarios argentinos.

Las agresiones se produjeron a raíz de un incidente ocurrido en el Gran Premio de España. En aquella carrera, Colapinto reclamó por radio que Gasly le cediera la posición antes de que el francés fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

Briatore había advertido entonces sobre las consecuencias que este tipo de comportamiento podía tener para la relación del equipo con los medios argentinos.

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", sentenció el directivo.

Además, pidió a los seguidores que acompañen al piloto argentino de una manera diferente: "Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto".