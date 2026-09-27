Salta fue elegida como el Destino Turístico del Año en los Premios FED

Salta fue consagrada como el Destino Turístico del Año en los Premios FED, un certamen impulsado por Ciudadanos Viajeros y la consultora MS & Asociados. La distinción surgió de una votación abierta al público y reconoció la preferencia de los viajeros durante la temporada 2025/2026.

El premio representa un nuevo reconocimiento para la provincia y pone en valor la diversidad de propuestas que ofrece Salta, desde sus paisajes y atractivos turísticos hasta su patrimonio cultural y su creciente oferta vinculada al enoturismo.

Coronel Moldes, entre los destinos destacados

Además del reconocimiento principal para la provincia, Coronel Moldes recibió una distinción en la categoría Destino Destacado.

El municipio fue reconocido por preservar su identidad cultural mientras avanza en el desarrollo y la calidad de sus servicios turísticos, consolidando su lugar dentro de la oferta que Salta presenta a los visitantes.

Un reconocimiento para el enoturismo salteño

Los Premios FED también distinguieron a Mariano García Cainzo, reconocido por la creación del Hotel Del Vino Boutique, una propuesta pionera vinculada al mundo del vino en la provincia.

El establecimiento es presentado como el primer hotel salteño dedicado conceptualmente al vino y representa una apuesta por ampliar las experiencias relacionadas con el enoturismo en la región.

La propuesta combina alojamiento y una experiencia vinculada a la cultura vitivinícola, un segmento que en los últimos años adquirió mayor protagonismo dentro de la oferta turística salteña.