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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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En el norte, vecinos lincharon a un joven señalado por un presunto robo en un comercio

Una situación de tensión ocurrió durante esta madrugada en el barrio 447 Viviendas de la ciudad de General Mosconi. Según una denuncia difundida en redes sociales, habría sustraído una bebida gaseosa antes de ser interceptado.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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Imágenes del episodio se viralizaron y muestran al joven en el suelo, con lesiones visibles en el rostro. 

Fue demorado por los vecinos a la espera de la llegada de la Policía que quedó a cargo de las actuaciones, mientras se espera información oficial sobre lo sucedido. 

Las autoridades recomiendan llamar al Sistema de Emergencias 911 y evitar acciones de justicia por mano propia. 

 

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