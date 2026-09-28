En el norte, vecinos lincharon a un joven señalado por un presunto robo en un comercio
Una situación de tensión ocurrió durante esta madrugada en el barrio 447 Viviendas de la ciudad de General Mosconi. Según una denuncia difundida en redes sociales, habría sustraído una bebida gaseosa antes de ser interceptado.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
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Imágenes del episodio se viralizaron y muestran al joven en el suelo, con lesiones visibles en el rostro.
Fue demorado por los vecinos a la espera de la llegada de la Policía que quedó a cargo de las actuaciones, mientras se espera información oficial sobre lo sucedido.
Las autoridades recomiendan llamar al Sistema de Emergencias 911 y evitar acciones de justicia por mano propia.