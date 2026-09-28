En el norte, vecinos lincharon a un joven señalado por un presunto robo en un comercio

Imágenes del episodio se viralizaron y muestran al joven en el suelo, con lesiones visibles en el rostro.

Fue demorado por los vecinos a la espera de la llegada de la Policía que quedó a cargo de las actuaciones, mientras se espera información oficial sobre lo sucedido.

Las autoridades recomiendan llamar al Sistema de Emergencias 911 y evitar acciones de justicia por mano propia.