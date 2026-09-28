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Dos detenidos por el homicidio de un adolescente de 16 años en Las Lajitas

El chico fue encontrado sin vida este domingo en el interior de un canal, ubicado en una finca privada de la zona de Las Lajitas, departamento Anta.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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La familia había denunciado su desaparición después de advertir que no había regresado a casa. 

Según los testimonios de sus amigos, habían estado juntos hasta la noche del sábado y, en algún momento, el adolescente quedó solo.

En el caso intervienen la Fiscalía y áreas policiales especializadas, quienes identificaron y demoraron a dos personas.

Radio Salta pudo conocer que el cuerpo presentaba una herida en la zona del cuello, lo que desencadenó el deceso del menor. 

Se esperaba el resultado de la autopsia para determinar si la muerte fue accidental o si hubo intervención de otras personas. 

La principal hipótesis indica que se trató de un homicidio. 

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