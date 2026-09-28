En Rosario de Lerma un conductor fue detectado con un nivel altísimo de alcohol en sangre
Durante un operativo conjunto de autoridades municipales y de la Policía de Salta, detectaron a un conductor con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
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El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, difundió el resultado y advirtió sobre el peligro que implica manejar en esas condiciones.
Al conductor le aplicaron una multa correspondiente, le retuvieron la licencia de conducir y la pérdida de puntos.
La sanción dependerá, entre otros factores, de si tiene antecedentes por infracciones similares.