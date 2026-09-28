Avanza la investigación por el robo millonario en Terra Village

Por Radio Salta, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, fue cauto y evitó dar mayores detalles del caso para no entorpecer la investigación.

Avellaneda mencionó los operativos donde se detectaron 15 casos de adolescentes que falsificaron sus DNI para ingresar a locales bailables exclusivos para mayores.

“Pedimos a los padres o tutores que mejoren el diálogo con los menores de edad para evitar nuevos problemas", dijo el funcionario.