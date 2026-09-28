Avanza la investigación por el robo millonario en Terra Village
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que “hay varias personas identificadas” aunque evitaron brindar mayores detalles de las pesquisas.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
VER GALERÍA
Por Radio Salta, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, fue cauto y evitó dar mayores detalles del caso para no entorpecer la investigación.
Avellaneda mencionó los operativos donde se detectaron 15 casos de adolescentes que falsificaron sus DNI para ingresar a locales bailables exclusivos para mayores.
“Pedimos a los padres o tutores que mejoren el diálogo con los menores de edad para evitar nuevos problemas", dijo el funcionario.