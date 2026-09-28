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Alerta amarilla por tormentas fuertes para el centro, sur y este de la provincia

La emitió el Servicio Meteorológico Nacional.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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La zona de cobertura comprende los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, y Rosario de la Frontera.

También Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

El área será afectada esta tarde y noche, y todo el martes por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. 

El pronosticador de turno del Servicio Meteorológico Nacional, Edgardo Escobar, comentó Por Radio Salta que el alerta emitido por el organismo incluye la posibilidad de ocurrencia de tormentas en la provincia.

Anticipó además que hasta el día de hoy están dadas las condiciones para el cordonazo de San Francisco, que se presenta con tormentas muy violentas para 4 de octubre o fechas cercanas.

 

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