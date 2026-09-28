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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Una semana con todos los climas salteños

Por Radio Salta, el agroclimatologo Eduardo Sierra, se refirió a todos los estados del tiempo que se presentarán en los próximos siete días.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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En el programa “Claves del Campo” especificó que se espera para hoy y mañana el ingreso de un frente de tormentas que provocará un leve descenso de la temperatura.

Esa baja de las mínimas se sentirá especialmente el próximo miércoles 30 de septiembre.

“Pero debo comentarles que el jueves 1 de octubre vuelve a subir el mercurio del termómetro a la espera de la famosa “Tormenta de San Francisco” el próximo 4 de octubre”, detalló el especialista.

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