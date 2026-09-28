Una semana con todos los climas salteños

En el programa “Claves del Campo” especificó que se espera para hoy y mañana el ingreso de un frente de tormentas que provocará un leve descenso de la temperatura.

Esa baja de las mínimas se sentirá especialmente el próximo miércoles 30 de septiembre.

“Pero debo comentarles que el jueves 1 de octubre vuelve a subir el mercurio del termómetro a la espera de la famosa “Tormenta de San Francisco” el próximo 4 de octubre”, detalló el especialista.