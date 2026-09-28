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El Gobierno salteño se sigue preparando para recibir al fenómeno climático del “Súper Niño”

Aseguran que los hospitales y centros de salud estarán a punto para atender a personas que así lo necesiten.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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Así lo dijo esta mañana, el ministro de Salud, Federico Mangione en conferencia de prensa.

Detalló que bajo las directivas del gobernador, se dispuso el trabajo en equipo y la movilización de todos los recursos necesarios para afrontar los fenómenos meteorológicos previstos. 

Indicó que el área de Salud Pública se encuentra preparando la red hospitalaria, equipos de trabajo extra muro y la instalación de hospitales de campaña en las zonas que lo requieran.   

Mangione remarcó la importancia del trabajo conjunto con la ciudadanía (como las tareas de descacharrado domiciliario) y señaló la preocupación por la situación en países limítrofes que no aplican las mismas medidas preventivas.

El funcionario transmitió tranquilidad a los salteños, asegurando que la provincia se encuentra preparada para afrontar la contingencia.

 

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