El Gobierno salteño se sigue preparando para recibir al fenómeno climático del “Súper Niño”

Así lo dijo esta mañana, el ministro de Salud, Federico Mangione en conferencia de prensa.

Detalló que bajo las directivas del gobernador, se dispuso el trabajo en equipo y la movilización de todos los recursos necesarios para afrontar los fenómenos meteorológicos previstos.

Indicó que el área de Salud Pública se encuentra preparando la red hospitalaria, equipos de trabajo extra muro y la instalación de hospitales de campaña en las zonas que lo requieran.

Mangione remarcó la importancia del trabajo conjunto con la ciudadanía (como las tareas de descacharrado domiciliario) y señaló la preocupación por la situación en países limítrofes que no aplican las mismas medidas preventivas.

El funcionario transmitió tranquilidad a los salteños, asegurando que la provincia se encuentra preparada para afrontar la contingencia.