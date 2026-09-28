Grave accidente en la Circunvalación Noroeste

Las autoridades todavía no confirmaron las circunstancias de cómo ocurrió el siniestro vial.

En tanto, dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y una persona herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo.

Motoristas del Sistema de Emergencias 911 escoltaron la ambulancia durante el recorrido al nosocomio.

El operativo afectó la circulación y recomendaron respetar las indicaciones viales.



