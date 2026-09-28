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La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Grave accidente en la Circunvalación Noroeste

Un auto chocó contra un camión que trasladaba un contenedor. Ocurrió hoy cerca del mediodía. El conductor del auto fue derivado en código rojo al Hospital San Bernardo.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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Las autoridades todavía no confirmaron las circunstancias de cómo ocurrió el siniestro vial. 

En tanto, dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y una persona herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo.

Motoristas del Sistema de Emergencias 911 escoltaron la ambulancia durante el recorrido al nosocomio. 

El operativo afectó la circulación y recomendaron respetar las indicaciones viales. 


 

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