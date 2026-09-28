Grave accidente en la Circunvalación Noroeste
Un auto chocó contra un camión que trasladaba un contenedor. Ocurrió hoy cerca del mediodía. El conductor del auto fue derivado en código rojo al Hospital San Bernardo.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
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Las autoridades todavía no confirmaron las circunstancias de cómo ocurrió el siniestro vial.
En tanto, dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y una persona herida fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo.
Motoristas del Sistema de Emergencias 911 escoltaron la ambulancia durante el recorrido al nosocomio.
El operativo afectó la circulación y recomendaron respetar las indicaciones viales.