Gabriela Flores: “El esfuerzo es muy duro, pero el kirchnerismo no puede volver" La legisladora de La Libertad Avanza en visita a los estudios de Radio Salta se refirió extensamente a la política oficial sobre discapacidad. “Nuestro sector busca que la persona que recibe o cobra una pensión, pueda también trabajar. El mismo proyecto apunta a que el empleador pueda tener beneficios por emplearlo” expresó.