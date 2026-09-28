Gabriela Flores: “El esfuerzo es muy duro, pero el kirchnerismo no puede volver"
La legisladora de La Libertad Avanza en visita a los estudios de Radio Salta se refirió extensamente a la política oficial sobre discapacidad. “Nuestro sector busca que la persona que recibe o cobra una pensión, pueda también trabajar. El mismo proyecto apunta a que el empleador pueda tener beneficios por emplearlo” expresó.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
VER GALERÍA
Flores recordó la investigación de la justicia federal sobre las pensiones de discapacidad truchas “El fiscal Amat descubrió que muchas personas del interior salteño pagaban a los médicos involucrados con chanchos o cabritos” expresó la diputada libertaria.