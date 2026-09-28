Los Nocheros fueron homenajeados en la FIT por difundir la música y la identidad salteña

Salta brilló este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en su trigésima edición, un evento que tuvo como uno de sus momentos más convocantes el homenaje que la provincia rindió a Los Nocheros por su trayectoria e invalorable aporte a la cultura popular.

El reconocimiento se llevó a cabo este domingo por la noche durante el multitudinario recital del grupo en el escenario "Elegí Argentina", el cual funcionó como el show central en conmemoración del Día Internacional del Turismo. Encabezando la distinción, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, remarcó el rol histórico de la agrupación como embajadores de las tradiciones, la música y la identidad salteña, pilares fundamentales que posicionan a la provincia entre los destinos favoritos tanto a nivel nacional como internacional.

En el marco de la misma presentación, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente que la próxima edición de la Serenata se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de febrero de 2027.

Éxito en el stand y fuerte presencia cultural

El tributo a Los Nocheros coronó un fin de semana de masiva concurrencia en el stand provincial (número 1220), por el que pasaron miles de visitantes para disfrutar de diversas experiencias regionales. Entre las propuestas destacadas se vivieron degustaciones de la tradicional "Posta del Alfajor Salteño", catas de la Ruta del Vino de Altura con especial atención en los exponentes de Cafayate, y shows musicales en vivo a cargo de Canto 4 en los escenarios Norte y FIT Outdoor.

Asimismo, la delegación aprovechó la gran visibilidad de la feria para difundir la candidatura de Cachi al prestigioso certamen Best Tourism Villages de ONU Turismo, invitando al público a participar activamente de juegos, sorteos, recorridos de realidad virtual por San Lorenzo y espacios interactivos como "Recuerdos Salteños" y el sector fotográfico "I Love Salta".

Lo que viene en la agenda comercial

Tras el fin de semana de apertura al público general, la feria centrará sus actividades en el ámbito comercial. Desde hoy, la comitiva salteña desarrollará una intensa agenda técnica que incluirá rondas de negocios, la exposición institucional del "Santuario del Agua" de Salinas Grandes en el Auditorio Norte, la activación "Todos somos Cachi" en el puesto propio de la provincia y el encuentro "Salta todo el año" en el Auditorio CFT.

El cierre de la participación salteña está programado para el martes al mediodía, con catas de Coronel Moldes y San Lorenzo, culminando con la presentación formal de la Ruta del Vino en Amichi.