Serenata a Cafayate 2027: ya tiene fecha la gran fiesta de los Valles Calchaquíes

La Serenata a Cafayate 2027 ya tiene fecha confirmada. La tradicional fiesta de los Valles Calchaquíes se realizará los días 25, 26 y 27 de febrero de 2027 en Cafayate, Salta.

La nueva edición volverá a reunir durante tres noches propuestas vinculadas con la música, las tradiciones, la cultura y el vino, en una celebración que tiene a Cafayate como escenario.

La convocatoria invita a agendar las tres fechas para disfrutar de una nueva edición de la fiesta, que se presenta como uno de los encuentros culturales y musicales de los Valles Calchaquíes.

Por el momento, la información difundida confirma las fechas pero no detalla la programación completa de artistas para cada una de las jornadas.