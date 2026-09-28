Las Lajitas: detuvieron a dos hombres por el homicidio de un adolescente

La investigación por el homicidio de un adolescente de 16 años en Las Lajitas tuvo un avance clave en las últimas horas: dos hombres mayores de edad fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en el marco de la causa.

El adolescente fue encontrado sin vida este domingo en una propiedad rural de la localidad, en proximidades de un canal.

La causa está a cargo del fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, quien intervino a través de la Delegación Las Lajitas y se constituyó en el lugar. Allí dispuso la intervención de personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia.

Dos sospechosos detenidos

Como parte del avance de la investigación, personal de la Brigada de Investigaciones realizó allanamientos en distintos domicilios y detuvo a dos hombres mayores de edad, señalados como sospechosos de haber participado en el crimen.

Según informó la Fiscalía, ambos serán imputados provisoriamente por la presunta comisión del delito de homicidio criminis causa, figura que contempla una pena de prisión perpetua.

Durante los procedimientos también se secuestró evidencia que tendría relevancia para el esclarecimiento del hecho y que ahora será sometida a análisis.

La autopsia

Tras el procedimiento en el lugar, el cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta, donde se realizó la autopsia.

El estudio forma parte de las medidas destinadas a establecer las circunstancias y la mecánica del fallecimiento. La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación mientras se analizan los elementos secuestrados y el resto de las pruebas reunidas.

Los familiares que se encontraban en el lugar recibieron asistencia y contención por parte de la licenciada en Trabajo Social Daiana Alanis, integrante de la Guardia PsicoSocial del CIF.