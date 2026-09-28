Estudiantes de Guachipas representarán a la Argentina en Ciencia y Tecnología

Los representantes de la Escuela Agrotécnica N° 3158 "Soberanía Nacional" participarán del 27 al 30 de octubre en la Ruta Científica Tecnológica Internacional, que se llevará a cabo en la ciudad de Carapeguá, Paraguay.

Durante este encuentro se presentarán y compartirán proyectos vinculados con la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, entre ellos Musuk kawsay, Culti-Bio, 1 Producto Infinitas Oportunidades y Acua Campo, junto con otras propuestas elaboradas en el ámbito escolar.

La participación permitirá a los jóvenes exponer sus experiencias, intercambiar conocimientos y compartir sus proyectos con jóvenes e instituciones de otros países, generando un espacio de aprendizaje y vinculación internacional.

Los proyectos que participarán

MUSUK KAWSAY busca reciclar y transformar el vidrio descartado por los hogares en productos turísticos, ornamentales y agrícolas. De esta manera, la iniciativa le otorga valor agregado a los residuos, promueve el cuidado del medioambiente e impulsa un futuro emprendimiento local.

CULTI-BIO es un proyecto de investigación que busca estandarizar la elaboración artesanal de yogur natural. A través de pruebas y documentación, define un protocolo claro y confiable que garantiza la calidad del producto, ideal para aplicar en las aulas, el hogar o emprendimientos locales.

1 PRODUCTO, INFINITAS OPORTUNIDADES promueve la batata —un cultivo local de Guachipas— para su incorporación en la dieta diaria mediante la elaboración de harina, snacks y otros alimentos. La propuesta busca aprovechar su valor nutricional, potenciar la producción regional y proyectar su consumo hacia nuevos mercados.

ACUA CAMPO propone la producción de hortalizas y plantas aromáticas sin suelo, combinando la agricultura con la piscicultura. En este sistema, los peces aportan al agua los nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos, promoviendo así una alimentación saludable, orgánica y variada.



Una oportunidad que nació en Entre Ríos

La invitación a participar en Paraguay surgió a partir de la presencia de un contingente de la Escuela Agrotécnica de Guachipas en el 17° Foro de Ciencia, Tecnología y Cultura (FoCiTeCu), realizado del 8 al 11 de septiembre en Cerrito, provincia de Entre Ríos.

En esa oportunidad, la delegación presentó sus proyectos y pudo establecer vínculos con una institución de Paraguay vinculada a la organización de la FECIMAR 2026 y de la Feria Internacional de Carapeguá. A partir de ese intercambio, la organización extendió la invitación para que los proyectos de la escuela salteña formen parte del encuentro internacional de octubre.

La presencia de la única escuela de Argentina en este encuentro internacional, representa una valiosa oportunidad para que los estudiantes trascienden las aulas, fortalezcan los vínculos con instituciones de otros países y proyectan el trabajo de la escuela y de los jóvenes de Guachipas y de la región hacia nuevos escenarios nacionales e internacionales.