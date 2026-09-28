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El Ballet de Salta presenta El lago de los cisnes en el Teatro Provincial Juan C. Saravia

La Temporada 2026 de la provincia suma un clásico del repertorio universal con dirección musical invitada y un importante despliegue de artistas locales.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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El Ballet de la Provincia de Salta presenta la célebre obra "El lago de los cisnes", la icónica pieza contará con la música compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky y coreografía de Laura Fiorucci.

Las funciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en Zuviría 70. La programación dará inicio el viernes 9 de octubre a las 21 horas, continuará con una segunda función el sábado 10 de octubre también a las 21 horas, y culminará el domingo 11 de octubre a partir de las 20 horas.

Esta producción artística reúne a destacados elencos e instituciones locales. La música en vivo estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Salta bajo la conducción del director invitado Eduardo Alonso-Crespo. Asimismo, la puesta en escena contará con la especial participación de los estudiantes y graduados de la Escuela Oficial de Ballet de Salta, bajo la dirección artística de la maestra Alejandra Cercená.

En relación con el valor cultural y la magnitud de este montaje, las autoridades de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta señalaron que asumir la presentación de un clásico tan imponente representa un valioso hito de madurez técnica y expresiva para nuestros cuerpos artísticos, al tiempo que reafirma la vocación provincial de acercar espectáculos de excelencia internacional y gran belleza estética a toda la comunidad salteña.

Los interesados en adquirir sus entradas pueden hacerlo tanto de forma virtual ingresando al sitio web http://www.vamos.gob.ar/ www.vamos.gob.ar como de manera presencial en la boletería del Teatro Provincial.

Funciones Didácticas – Obra: El lago de los cisnes 2026

A esta gran agenda cultural se suma una propuesta formativa especial previa a las funciones oficiales. El jueves 8 de octubre a las 15 horas, el Instituto de Música y Danza junto al Ballet de la Provincia de Salta ofrecerán una función didáctica en el mismo Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.

Esta convocatoria está destinada a docentes y estudiantes del Ministerio de Educación y Cultura, quienes podrán inscribirse previamente mediante un formulario virtual dispuesto por los organizadores.

Formulario de inscripción para instituciones educativas y sociales disponible en http://culturasalta.gov.ar/

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